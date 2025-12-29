Zagorec na ispovijedi

Oženjeni Zagorec ode se ispovijediti pa kaže svećeniku:

- Oče, skoro sam zgriješio s tuđom ženom...

- Kako to misliš - "skoro"?

- Pa skinuli smo se goli, pa smo se trljali, ali onda sam ja prekinuo...

- Trljati je isto kao i staviti ga unutra! Ne smiješ više viđati tu ženu! A kao kaznu za grijeh koji si počinio, izmoli 5 očenaša i u škrablicu stavi 200 kn!

Zagorec napusti ispovijedaonicu, klekne i izmoli 5 očenaša, zatim ode do škrablice...

Zastane na sekundu, pa krene prema izlazu...

Svećenik koji je sve to gledao brzo dotrči do njega:

- Stani, stani...sve sam vidio! Nisi stavio novac u škrablicu!

- Je istina.... ali sam ipak protrljal 200 kn o škrablicu...a to je, kak ste rekli, isto ko da sam ih stavil unutra... ne!?