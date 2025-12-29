Tko se više boji smrti, ateisti ili vjernici?

Strah od smrti je, za razliku od većine ostalih strahova, potpuno opravdan - svima će nam se to dogoditi prije ili kasnije. Što dolazi nakon smrti? Ta nas nepoznanica progoni od djetinjstva, a neki tvrde da je upravo to pitanje uzrok postanka religija koje na različite načine pokušavaj opisati život poslije smrti.

Znanstvenici s Oxforda objavili su rezultate stotinjak dokumenata koje su proučavali, a njihov su sadržaj bile priče o osjećajima o smrti gotovo 26 tisuća ljudi širom svijeta.

Ako mislite da su ateisti u tom istraživanju prošli loše, varate se - smrti se najmanje boje gorljivi vjernici i jednako angažirani ateisti!

Možda je malo iznenađenje da oni koji zagovaraju duboko religiozna uvjerenja navode da su imali malo ili nimalo straha od vlastite smrti. Ali, još zanimljivije je da su ateisti podijelili ista iskustva. Objavljena u časopisu Religija, mozak i ponašanje, studija je otkrila da su se oni na suprotnim krajevima vjerovanja bojali smrti mnogo manje od onih opisanih kao "između".

"Ovo definitivno komplicira stari stav, da se religiozni ljudi manje plaše smrti nego oni koji ne vjeruju. Moguće da ateizam pruža udobnost od smrti, ili da ljudi koji se ne plaše smrti nisu primorani tražiti religiju", rekao je vođa tima studije, Jonathan Jong, suradnik u Institutu za kognitivnu i evolucionu antropologiju i istraživač na Coventry sveučilištu.

Kako prenosi Sputnjik, oko 18 posto slučajeva otkrilo je da su oni sa snažnim religijskim uvjerenjima imali jednako jak strah od smrti, pa se smatra da je to motivirajući aspekt njihove vjere.

Vjerujete li vi?