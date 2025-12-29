« Horoskop
Tjedni horoskop od 28. prosinca 2025 do 3. siječnja 2026.

Horoskop za drugi tjedan Jarca i prvi tjedan Nove godine koji će donijeti dosta promjena, pa pročitajte i kojih, važne su ;)

Tjedni horoskop za razdoblje u kojem je Sunce već fino zasjelo u znak Jarca koji se može podičiti planetama oko sebe, Marsom i Venerom... ima tu i Nova godina i ostalo... pa, uživajte!

Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK

 


LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION




STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE




