Sinoć ste bili nestašni i popili koju previše?

Pulsirajuća glavobolja i iznenadni valovi mučnine dovoljni su da se zakunete kako više nikada nećete piti - barem do idućeg vikenda. No, dok se vi osjećate loše, vaše tijelo i mozak rade punom parom kako bi se oporavili od sinoćnjih pića, piše HuffPost.

Zanima vas što se točno događa u vašem organizmu dan nakon konzumacije alkohola? Stručnjaci objašnjavaju ključne procese.

Jetra i bubrezi rade prekovremeno - u pokušaju da izbace acetaldehid, vaši bubrezi rade pojačano. To uzrokuje češće mokrenje, što brzo dovodi do dehidracije, ekstremne žeđi, pa čak i glavobolje i vrtoglavice. Drugim riječima, "mamurluk je u suštini spoj simptoma dehidracije i posljedica pokušaja tijela da se riješi toksina - procesa koji opterećuje jetru i bubrege", objasnio je Ralph E. Holsworth, liječnik osteopatije.

Tijelo se bori s toksinima - prema Kate Denniston, licenciranoj naturopatskoj liječnici, uzrok mamurluka nije sam alkohol, već nusprodukti njegove razgradnje. Dok vaše tijelo prerađuje omiljene koktele, stvara toksin zvan acetaldehid. Organizam se zatim svim silama trudi izbaciti taj toksin što dovodi do bolnih simptoma koje poznajemo kao mamurluk.

Želudac je iziritiran - za osjećaj mučnine i česte odlaske na toalet nakon pijenja možete zahvaliti upravo alkoholu. "Alkohol iritira želučanu sluznicu i usporava pražnjenje želuca, što uzrokuje mučninu, povraćanje i grčeve", rekla je Lantie Jorandby, glavna medicinska službenica u centru za liječenje ovisnosti Lakeview Health.

Kako ublažiti posljedice?

Ako se borite s mamurlukom, postoji nekoliko načina da si olakšate, ali i nekoliko savjeta za budućnost.