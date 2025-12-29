Sinoć ste bili nestašni i popili koju previše?
Pulsirajuća glavobolja i iznenadni valovi mučnine dovoljni su da se zakunete kako više nikada nećete piti - barem do idućeg vikenda. No, dok se vi osjećate loše, vaše tijelo i mozak rade punom parom kako bi se oporavili od sinoćnjih pića, piše HuffPost.
Zanima vas što se točno događa u vašem organizmu dan nakon konzumacije alkohola? Stručnjaci objašnjavaju ključne procese.
Jetra i bubrezi rade prekovremeno - u pokušaju da izbace acetaldehid, vaši bubrezi rade pojačano. To uzrokuje češće mokrenje, što brzo dovodi do dehidracije, ekstremne žeđi, pa čak i glavobolje i vrtoglavice. Drugim riječima, "mamurluk je u suštini spoj simptoma dehidracije i posljedica pokušaja tijela da se riješi toksina - procesa koji opterećuje jetru i bubrege", objasnio je Ralph E. Holsworth, liječnik osteopatije.
Tijelo se bori s toksinima - prema Kate Denniston, licenciranoj naturopatskoj liječnici, uzrok mamurluka nije sam alkohol, već nusprodukti njegove razgradnje. Dok vaše tijelo prerađuje omiljene koktele, stvara toksin zvan acetaldehid. Organizam se zatim svim silama trudi izbaciti taj toksin što dovodi do bolnih simptoma koje poznajemo kao mamurluk.
Želudac je iziritiran - za osjećaj mučnine i česte odlaske na toalet nakon pijenja možete zahvaliti upravo alkoholu. "Alkohol iritira želučanu sluznicu i usporava pražnjenje želuca, što uzrokuje mučninu, povraćanje i grčeve", rekla je Lantie Jorandby, glavna medicinska službenica u centru za liječenje ovisnosti Lakeview Health.
Kako ublažiti posljedice?
Ako se borite s mamurlukom, postoji nekoliko načina da si olakšate, ali i nekoliko savjeta za budućnost.
- Pazite što i koliko pijete - Najočitiji savjet je da budete svjesni količine alkohola koju konzumirate. Također, birajte pića. "Izbjegavajte tamnija alkoholna pića poput viskija i crnog vina. Svjetlija pića poput gina i votke imaju manje kongenera, koji obično pogoršavaju simptome mamurluka", savjetuje Jorandby. Renwick dodaje da je pametno izbjegavati slatka pića i koktele, koji mogu uzrokovati pad šećera u krvi i dodatno iritirati želudac.
- Hidratacija je ključna - Budući da dehidracija igra veliku ulogu, najbolji način za prevenciju mamurluka je pijenje vode. "Učinite si uslugu i ostanite hidrirani. Pokušajte piti jedno alkoholno piće, pa jednu čašu vode. Glava će vam kasnije biti zahvalna", preporučila je dijetetičarka Marissa Meshulam.
- Ne pijte na prazan želudac - Meshulam predlaže da prije izlaska pojedete "uravnotežen obrok s proteinima, mastima i ugljikohidratima bogatim vlaknima".
- Kofein može pomoći - "Kofein ne liječi mamurluk, ali će vam pomoći da se osjećate budnije i razbistrite um. Pripazite da ne pretjerate jer i on može dehidrirati", rekla je Jorandby. Kava ne smije biti zamjena za vodu.
- Zaboravite na "klin se klinom izbija" - Žao nam je, ali Bloody Mary nije lijek. "Nemojte posezati za još alkohola kako biste se riješili mamurluka", upozorila je Jorandby. "To postaje začarani krug i moglo bi dovesti do ovisnosti."
