Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 28. prosinca 2025.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 21. prosinca - bliži se i kraj prosinca, zapravo kraj godine ako bolje razmislimo... i što bi sve trebalo kupiti? Poklone, hranu, sve što trebamo skuhati sljedećih dana? Otprilike.... pa, sretno s tim, dućani uglavnom rade...
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Shopping centri koji rade:
Rade apsolutno svi shopping centri u gradu osim Family Malla
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
