Novogodišnji blues uz Ninu Bajsić i Kralja Čačka u Tvornici

Za kraj godine RadioTeatar u Tvornici kulture priprema Novogodišnji blues uz Ninu Bajsić i Kralja Čačka! U nedjelju, 28. prosinca 2025. godine u Malom pogonu u Šubićevoj održat će se predstava 'Soundtrack za film koji nije snimljen' i svirka Kralja Čačka i prijatelja.

PROGRAM:

19:30 / Soundtrack za film koji nije snimljen / predstava

21:00 / Kralj Čačka i prijatelji / svirka

'Soundtrack za film koji nije snimljen' je glazbeno-poetsko-radiofonijska predstava. Sastoji se od poetskih, proznih i glazbenih zapisa razmijenjenjenih tijekom zime i proljeća 2020./21. između beogradskog kantautora i slikara Kralja Čačka i zagrebačke pjesnikinje, kantautorice i dramaturginje Nine Bajsić. Ravnopravni dio predstave čini i zvučno-atmosfersko ruho Dina Brazzodura i Lane Deban upotpunjeno terenskim audio snimkama i naracijom Pavlice Bajsić. Voditelj tona predstave je Dalibor Piskrec, dok je za miks tona zadužen Hrvoje Nikšić. Za produkciju predstave zaslužan je RadioTeatar Bajsić i prijatelji.

Nakon predstave, Novogodišnji blues u Malom pogonu Tvornice kulture završit će svirkom iznenađenja Kralja Čačka i prijatelja.

Kažu stručnjaci da je vrijeme blagdana i kraja godine, kritično vrijeme za sve mekanodušce. Sklisko vrijeme. Trenuci kada svodimo račune, osvrćemo se preko ramena, prisjećamo se mlađih sebe samih, naših starih nadanja i novih padanja, uzbuđeno provirujemo iza ugla, prema budućnosti. I naše su duše mekane dok svi zajedno jurimo prema kraju 2025. godine. Na tom putu nosimo gitare, mikrofone i par tekstova. I potrebu da se ipak još jednom zaustavimo, zatvorimo oči i otplovimo nošeni mekim valovima predstave Soundtrack za film koji nije snimljen koja nam svima puno znači. Zato vas i pozivamo na ovaj susret 28. prosinca u Malom pogonu Tvornice kulture u 19:30 sati, da nazdravimo svemu lijepom što je bilo i što će, nadamo se, biti. Nakon izvedbe već tradicionalno slijedi i svirka iznenađenja koja je toliko iznenađujuća da će iznenaditi i nas same. Živjele duše mekane!, poručili su organizatori.

Partneri RadioTeatra u realizaciji događaja su Tvornica kulture (Zagreb), Radio Rojc (Pula), Art radionica Lazareti (Dubrovnik), POP Depresija (Beograd), kino Kinoteka (Zagreb) i Gradske galerije Osijek (Osijek) i Srpsko narodno vijeće.

Ulaznice po cijeni od 10 eura dostupne su na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Na dan eventa cijena ulaznice iznosit će 12 eura.