Kako ubrzati metabolizam?
Postoje jednostavne metode kako ubrzati metabolizam, a sastoje se od tri elementa - prehrane, fizičke aktivnosti i uvođenje reda u život
Brz metabolizam jedan je od ključeva zdravlja i dobre probave, a vrlo brzo možete saznati je li vam uspjelo - kilogrami će se početi topiti. Naravno, svima koji vode sjedilački način života ubrzavanje metabolizma je izuzeno potrebno, a na vašu sreću, mi imamo odgovore na vaša pitanja.
Naime, ubrzavanje metabolizma sastoji se od tri stvari - fizičke aktivnosti, prehrane i uvođenja discipline.
Fizička aktivnost
Prehrana je ipak najvažnija sastavnica procesa ubrzavanja metabolizma, no izuzetno je važna i rekreacija. Kao što sjedenje i ležanje usporava izmjenu tvari u tijelu, tako ih kretanje ubrzava. Ako niste dosad bili sportski tip krenite s laganim, a kasnije žustrim šetnjama - najmanje triput tjedno po pola sata. Za one aktivnije tu je trčanje ili neki drugi sport. Morate se oznojiti.
Prehrana
Uvesti u prehranu
- hranu bogatu vlaknima: pomoći će vam da dulje ostanete siti i pročistiti vam crijeva
- ljute začine: chilli, đumbir i kajenski papar potiču izmjenu tvari u organizmu i pomažu u sagorijevanju kalorija
- orašaste plodove
- zeleni čaj s limunom
Izbaciti iz prehrane
- alkohol
- gazirane napitke
- jednostavne ugljikohidrate
- rafinirani šećer
Prehrana se treba temeljiti na proteinima i složenim ugljikohidratima, doručak treba biti najbogatiji kalorijama, a uvedite pravilo o pet obroka dnevno, s tim da su dva međuobroka lagana i sastoje se od orašastih plodova, jogurta i voća. Uz sve to, nemojte nikad biti žedni - pijte dovoljno tekućine.
Uvođenje discipline
Tijelo voli red. Tada može normalno funckionirati. Ako ga svako malo šokirate neprospavanom noći ili preskakanjem orboka, ono će se ponašati kao da je u kriznoj situaciji i od hrane koju unesete višak će skladištiti u masti, odnosno u salo.
Stoga, osigurajte mu red da zna što ga u kojem trenutku dana očekuje. Idite spavati u isto vrijeme svaku večer, budite se isto tako. Spavajte dovoljno. Jedite uvijek u isto vrijeme i nemojte se prejedati prije spavanja. Ako budete dobri prema svom etijelu, ono će vam to vratiti na način da ćete biti zadovoljni.
Novi komentar