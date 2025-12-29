Gdje van - popis evenata, festivala i sličnog
Ako danas želite nešto drugo, nešto što još do sada niste isprobali, evo gdje to možete doživjeti
Fotografija vijesti (Arhiva)
Advent na Kvatriću, 12h - Kvaternikov trg
Fooling Aroung by Fuliranje, 12h - Esplanada
Fuliranje, 12h - Trg J. J. Strossmayera
Advent na Zrinjevcu, 12h - Zrinjevac
Baš naš festival, 12h - Trg bana Josipa Jelačića
Advent na Štrosu, 12h - Trg Josipa Jurja Strossmayera
Močvarni birc, 17h - klub Močvara
Službeni kraj vikenda, 18h - klub Močvara
Raspjevani Medulić, 19h - MO Medulić
Božićni Show, 20h - klub Sax
28.12.2025. 04:34:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
Novi komentar