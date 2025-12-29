« Zagreb
objavljeno prije 1 dan i 8 sati
DANAS

Gdje van - popis evenata, festivala i sličnog

Ako danas želite nešto drugo, nešto što još do sada niste isprobali, evo gdje to možete doživjeti

Fotografija vijesti
Fotografija vijesti (Arhiva)
Više o

koncerti

,

stand up komedija

,

najave

Advent na Kvatriću, 12h - Kvaternikov trg

Fooling Aroung by Fuliranje, 12h - Esplanada

Fuliranje, 12h - Trg J. J. Strossmayera

Advent na Zrinjevcu, 12h - Zrinjevac

Baš naš festival, 12h - Trg bana Josipa Jelačića

Advent na Štrosu, 12h - Trg Josipa Jurja Strossmayera

Močvarni birc, 17h - klub Močvara

Službeni kraj vikenda, 18h - klub Močvara

Raspjevani Medulić, 19h - MO Medulić

Božićni Show, 20h - klub Sax

28.12.2025. 04:34:00
    
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
  1. avatar
    buena vista
    23.03.2025. 19:13
    salsa, samo salsa i nedjeljom i radnim danima
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh