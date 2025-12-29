Fiskalizacija 2.0 – što znači za male poduzetnike u Hrvatskoj

Fiskalizacija 2.0 je nova faza fiskalnog sustava u Hrvatskoj koja označava temeljitu digitalnu transformaciju načina vođenja poslovanja i fiskalizacije računa. Ovaj sustav zamjenjuje dosadašnji model fiskalizacije uveden 2013. godine i uvodi obaveznu uporabu elektroničkih računa (eRačuna) za gotovo sve poslovne transakcije.

1. Što je fiskalizacija 2.0?

Fiskalizacija 2.0 predstavlja modernizirani i digitalizirani sustav fiskalizacije koji obuhvaća elektroničke račune (eRačune) kao temeljnu jedinicu fiskalnog procesa - umjesto klasičnih papirnatih ili PDF računa. Sustav omogućuje automatiziranu razmjenu i fiskalizaciju podataka između poslovnih subjekata i Porezne uprave kroz digitalne infrastrukturne posrednike.

Dosadašnja fiskalizacija usmjeravala se prvenstveno na transakcije s potrošačima i fiskalizaciju gotovinskih i kartičnih transakcija (klasične račune), dok Fiskalizacija 2.0 proširuje fiskalizaciju i na B2B (business-to-business) i B2G (business-to-government) segment te uključuje i račune plaćene bezgotovinskim putem, poput bankovnih transakcija.

2. Faze uvođenja i obveze za male poduzetnike

Prema vodiču Porezne uprave, Fiskalizacija 2.0 se uvodi postupno:

Od 1. siječnja 2026. - svi poduzetnici u sustavu PDV-a morat će izdavati i zaprimati eRačune .

Od 1. siječnja 2026. - poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a (npr. paušalci, male tvrtke, udruge) moraju osigurati tehničku mogućnost primanja eRačuna .

Od 1. siječnja 2027. - i oni koji nisu u PDV-u moraju i sami izdavati eRačune u svim poslovnim situacijama.

Takva fazna primjena daje malim poduzetnicima više vremena da se pripreme za promjene, što je posebno važno za one koji nemaju razvijene digitalne procese ili resurse za brzu prilagodbu.

3. Što to znači u praksi?

Za male poduzetnike Fiskalizacija 2.0 donosi nekoliko ključnih promjena:

a) Obavezna digitalizacija računa: Umjesto papirnatih ili PDF računa, svi računi koji se razmjenjuju između poduzetnika moraju biti u eRačun formatu - strukturiranom digitalnom dokumentu koji se automatski obrađuje i šalje kroz sustav.

b) Automatizirana fiskalizacija: Fiskalizacija će se sada odvijati kroz sustav posrednika (informacijskih posrednika), koji osiguravaju sigurnu razmjenu eRačuna i automatski prenose podatke Poreznoj upravi - više nema ručnih unosa kao u starom sustavu.

c) Digitalna e-arhiva: Poduzetnici moraju čuvati eRačune u digitalnom obliku (e-arhiva) određeno vrijeme (najčešće 11 godina), a papirnati dokumenti više nisu pravno dovoljni.

d) Ukidanje administrativnih obrazaca: Novi sustav ukida brojne klasične obrasce koje su poduzetnici morali slati ručno, što dugoročno smanjuje administrativno opterećenje.

4. Pozitivni i negativni aspekti za male poduzetnike

Pozitivno:

Manje ručnog unosa i papirologije , bolja integracija s knjigovodstvenim i računovodstvenim sustavima.

Brža obrada računa i automatsko ažuriranje podataka o porezima.

Povećana transparentnost poslovanja i smanjene mogućnosti za pogreške.

Negativno:

Početni troškovi i tehnički zahtjevi - ulazak u sustav eRačuna može zahtijevati ulaganje u softver ili usluge posrednika.

Potrebna edukacija i prilagodba postojećih poslovnih procesa što može biti izazov malim timovima ili "solo" poduzetnicima.

Zaključak:

Fiskalizacija 2.0 za male poduzetnike u Hrvatskoj znači prelazak na potpuno digitalno i automatizirano poslovanje s eRačunima, s ciljem smanjenja administracije, povećanja učinkovitosti i bolje kontrole poreznih obveza. Iako zahtijeva tehničke prilagodbe i može povisiti početne troškove, dugoročno olakšava poslovanje i unapređuje transparentnost.