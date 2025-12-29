Dogodilo se na današnji dan - 28. prosinca

Galileo Galilei na današnji dan 1612. godine postaje prvi astronom koji je detaljno promotrio našeg udaljenog susjeda iz Sunčevog sustava, planet Neptun. Iako jedan od pionira moderne astronomije i Galileo je bio samo čovjek pa je tijekom tog prvog promatranja donio krivi zaključak i Neptun u katalogu neba zabilježio kao fiksnu zvijezdu.

Braća Lumière su 1895. godine u pariškom kafiću 'Boulevard des Capucines' održala prvu filmsku projekciju u svijetu, napravivši na taj način premijeru kinematografa. U indijskom salonu tom je prilikom prikazano deset kratkih filmova od kojih je najupečatljiviji bio 'Ulazak vlaka na stanicu' zbog kojeg su se neki posjetitelji pokušali sakriti jer su mislili da će vlak s platna protutnjati kroz prostoriju.

Samo dvije godine nakon prikazivanja prvog filma, Charles i Emile Path u Parizu su osnovali Pate Cinema, prvu svjetsku tvrtku za proizvodnju filmova. Ta pariška tvrtka ubrzo je zavladala međunarodnim tržištem pokretnih slika.

Katastrofalni potres je 1908. godine pogodio Messinu na Siciliji. Veći dio grada tom je prilikom uništen, a od posljedica potresa i njime potaknutog plimnog vala poginulo je između 65 i 75 tisuća ljudi. Grad je u narednih godinu dana ipak nanovo izgrađen prema racionalnijim i modernijim planovima.

Privremena vlada je na današnji dan 2007. godine proglasila Nepal Demokratskom Saveznom Republikom. Tim činom označen je kraj monarhije koja je 238 godina vladala tom malom i siromašnom državom u kojoj se nalazi 'krov svijeta', te jedinom državom na svijetu koja nema pravokutnu službenu zastavu.

Na današnji dan 1856. godine rođen je američki političar i 28. po redu predsjednik SAD-a Thomas Woodrow Wilson čiju je karijeru obilježio I. Svjetski rat koji je bio glavni razlog poticanja na stvaranje Lige naroda, preteče Ujedinjenih naroda. Njegov sunarodnjak, glumac Denzel Washington rođen je 1954. godine, a njegova kolegica ali britanskog porijekla Sienna Miller, rođena je na današnji dan 1981. godine. Mlada nada hrvatske skijaške reprezentacije Ana Jelušić, rođena je na današnji dan 1986. godine u Rijeci.