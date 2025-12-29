Dnevni horoskop za 28. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 28. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi ne bi trebali biti samo šefovi, nego prijatelji, Ribama će drugima prebaciti neke stvari da ih naprave, dok će Djevice trebati biti puno smirenije nego što je to uobičajeno... jer je takvo doba godine...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni 28. po redu predsjednik SAD-a Thomas Woodrow Wilson, glumac Denzel Washington i glumica Sienna Miller.